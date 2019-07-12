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00:52 (мск), источник: РИА Новости

В офисе президента Украины проходят обыски

МОСКВА — РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят следственные действия в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщил изданию «Главком» источник в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов интересуются тем, как вели протоколы заседаний, а также допрашивают людей, обеспечивавших уровень секретности в помещениях офиса.

«Это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства экс-главы Украины Петра Порошенко. По словам источника, следователи не дают ответов на вопросы, что именно ищут в документообороте», — говорится в статье.

В частности, представителей ГБР интересует информация, кто и что говорил во время проведения совещаний, кому и как отдавались приказы, кто подписывал те или иные документы под грифом «совершенно секретно» и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну. По словам источника, секретные сведения в офисе президента якобы собирали «в интересах России».

Как это возможно, собеседник издания не уточнил. Он предположил, что отдельные лица могли сотрудничать с российскими спецслужбами.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не является стороной внутриукраинского конфликта. Российские власти не раз указывали, что страна заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее преодолел кризис.

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