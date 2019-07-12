ОНК: задержанный по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда признал вину

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы в четверг в ходе проверки изолятора временного содержания по СВАО Москвы «обнаружили там задержанного Алексея Иванова», заместителя предправления Пенсионного фонда, подозреваемого в получении взятки, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
По его словам, Иванов содержится в двухместной камере и на условия содержания не жалуется.
Задержанный ожидает, что 12 июля отправит его под арест, «потому что он признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР», рассказал Мельников.
Пресс-служба Пенсионного фонда сообщила ТАСС, что не владеет данными о том, что замглавы организации подал в отставку. «У нас пока нет такой информации», — сказал собеседник агентства.
О задержании замглавы Пенсионного фонда стало известно ранее в четверг. «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника писал, что Иванова подозревают в получении взятки. Источник «Интерфакса» сообщал, что Иванова задержали еще 10 июля. Собеседник агентства утверждал, что Иванова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств.
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов подтвердил РИА Новости информацию о задержании своего заместителя, на вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, ответил: «Нет, по подозрению».