Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

«Траст» подал в британский суд к семье Минца иск на 700 миллионов долларов, связанный со сделками, заключенными перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка». Соистцом является «ФК Открытие».
В пресс-службе пояснили, что в 2017 году «Открытие» и «Рост банк» на сумму около 35 миллиардов рублей и 22 миллиарда рублей соответственно купили облигации О1 Груп Финанс, условия погашения которых носили нерыночный характер. Вырученные средства О1 направила на погашение кредитов в данных банках.
В результате, как отметили в «Трасте», банки фактически потеряли возможность вернуть средства по выданным займам и понесли убытки в размере не менее 572 миллионов долларов.
Высокий суд Лондона признал риск того, что семья Минца может спрятать активы, и распорядился запретить владельцу О1 отчуждать их на вышеуказанную сумму. В случае, если ответчики нарушат приказ, им грозит уголовное преследование, сообщил глава «Траста» Александр Соколов.
В июне арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску компании «Менеджмент-Консалтинг», управляющей пенсионными накоплениями НПФ «Открытие» (прежнее название — НПФ «Лукойл-гарант»), взыскали около 1,7 миллиарда рублей с O1 Group Limited Бориса Минца.
Ранее в том же месяце арбитражный суд Москвы отложил на 8 августа проведение основных слушаний по иску банка «Траст» к O1 Group Limited и подконтрольной ранее Минцу финансовой группе «Будущее» о незаконности ряда сделок и восстановлении задолженности О1 Group перед «Трастом» в размере более 19 миллиардов рублей.
На базе банка «Траст» создан Банк непрофильных активов (БНА), консолидировавший «плохие» и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, БНА получил активы Бинбанка, «Рост банка», банка «ФК Открытие», Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.
Группа «Будущее» была создана в 2016 году для объединения системы управления негосударственными пенсионными фондами (НПФ), входившими в холдинг O1 Group. O1 Group в сентябре 2018 года объявила, что ФГ «Будущее» перешла к кипрской Riverstretch Trading & Investments. В настоящее время в группу входят НПФ «Будущее» и НПФ «Телеком-союз».