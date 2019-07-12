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04:52 (мск), источник: Газета.Ру

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, почти одновременно скрылись сразу восемь офицеров Федеральной службы безопасности. Их объявили в розыск.

По данным газеты, работникам ФСБ удалось сбежать, так как во время ареста коллег они находились в командировке на Северном Кавказе.

Ранее сообщалось, что сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко.

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназназа «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России были задержаны в Москве.

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