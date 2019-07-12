Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как отмечается, почти одновременно скрылись сразу восемь офицеров Федеральной службы безопасности. Их объявили в розыск.
По данным газеты, работникам ФСБ удалось сбежать, так как во время ареста коллег они находились в командировке на Северном Кавказе.
Ранее сообщалось, что сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко.
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназназа «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России были задержаны в Москве.