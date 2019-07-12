Американские моряки захватили подлодку с семью тоннами кокаина — видео

Береговая охрана США (U.S. Coast Guard) опубликовала видео, на котором сотрудники службы в Тихом океане догоняют и берут на абордаж полупогружное судно с семью тоннами кокаина на борту.
Американские моряки поймали пятерых контрабандистов. Захват подлодки был частью длительной операции, в ходе которой спецслужбы США перехватили 14 различных команд контрабандистов за период с мая по июль 2019 года.
На кадрах видно, как береговая охрана догоняет подводное судно, требует остановиться, однако контрабандисты продолжают движение. Через некоторое время сотрудники спецслужбы прыгают на подлодку, вскрывают люк и захватывают судно. Представитель службы Джон Мэссон отметил, что внутри лодки находились пять человек, подозреваемых в контрабанде. Захват судна произошел 18 июня.
«Эти лодки довольно быстро двигаются, и когда погоня такая быстрая, она становится опасной сама по себе, — сказал Мэссон Fox News, — мы, конечно, пытаемся минимизировать риски, но на видео можно заметить приверженность наших членов экипажа своему долгу в борьбе с наркотиками».
Согласно пресс-релизу береговой охраны США, в период с мая по июль 2019 года спецслужба перехватила более 17 тонн кокаина и около полутонны марихуаны общей стоимостью порядка 570 миллионов долларов.
За этот срок американские моряки задержали 14 различных команд контрабандистов в водах Тихого океана. По словам Мэссона, всего в ходе продолжительной операции были пойманы 55 контрабандистов.
Вице-президент США Майк Пенс отметил, что за шесть месяцев 2019 года береговая охрана США перехватила наркотиков на 3,6 миллиарда долларов. Служба также задержала более 400 предполагаемых контрабандистов и наркоторговцев.