Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения
Фоторепортажи
20В США отметили День независимости
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
10:55 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-служба офиса президента Украины опровергла информацию об обысках

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины не проводило следственных действий в офисе президента Владимира Зеленского, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.

Источник: РИА Новости

Накануне издание «Главком» со ссылкой на источники сообщило, что в офисе Зеленского государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.

Следователи Госбюро расследований были только 29 мая — по факту, обнародованному (секретарем СНБО Украины Александром — ред.) Данилюком.

«По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра администрации президента. Больше не были. Эта информация — фейк. Просим опровержения», — цитирует сообщение пресс-службы издание «Украинская правда».

 В Туве утонули десять человек, из них шесть детей
Путин наступил на больную мозоль Запада, Сорос сломался
Президент Грузии отреагировала на слова Путина о санкциях
Заместитель генпрокурора России уходит в отставку
СМИ предупредили о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Десять человек погибли в Тыве при пересечении реки на автомобиле
Центробанк предложил отложить реформу пенсионных накоплений
Американские моряки захватили подлодку с семью тоннами кокаина
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
8 бюджетных смартфонов с AliExpress iPhone подешевле, первый телефон для ребенка и топовые китайцы.
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
Моника Беллуччи стала блондинкой ради нового фильма Итальянская актриса показала первое фото со съемок
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Поездка с ребенком 2-х лет на море. За и против 229
бюджетное питание 192
Гв в общественных местах 158
С чем спит ваш ребенок в 4 года 125
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь