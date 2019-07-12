Пресс-служба офиса президента Украины опровергла информацию об обысках

Накануне издание «Главком» со ссылкой на источники сообщило, что в офисе Зеленского государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.
Следователи Госбюро расследований были только 29 мая — по факту, обнародованному (секретарем СНБО Украины Александром — ред.) Данилюком.
«По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра администрации президента. Больше не были. Эта информация — фейк. Просим опровержения», — цитирует сообщение пресс-службы издание «Украинская правда».