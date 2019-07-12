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11:19 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 12 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен с 11 июля на всей территории Иркутской области из-за лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Из-за распространения лесных пожаров «указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 15 пожаров на площади почти 5 тысяч гектаров. В их тушении было задействовано более тысячи человек и 182 единицы техники. На утро пятницы в регионе зарегистрированы 33 очага возгорания на площади более 45 тысяч гектаров.
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Иркутская область до и после наводнения. Вид из космоса

Кроме этого, в зоне космомониторинга действует 60 природных пожаров на общей площади более 60 тысяч гектаров. Все эти пожары находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики.

В области в пятницу объявлен день траура в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в регионе в результате паводка. От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.

Паводки в Иркутской области
11 июля12 июля в Иркутской области объявлен днём траура
11 июляГлаву подтопленного района в Иркутской области исключили из «Единой России»
10 июляВ Иркутской области оценили ущерб от паводка
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