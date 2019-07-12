Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ценой своей жизниПять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками
Фоторепортажи
32Лучшие фото 2019 года, сделанные с воздуха
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
12:49 (мск), источник: ТАСС

Суд вынес приговор семи сторонникам ИГ, пытавшимся устроить крушение «Сапсана»

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/ — Они получили от 15 лет до 21 года заключения.

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам заключения от 15 лет до 21 года семерых сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пытавшихся устроить крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает из суда корреспондент ТАСС.

«Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 до 21 года лишения свободы», — сказал судья, отметив, что осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов.

Согласно обвинительному заключению, «семеро проживавших в Санкт-Петербурге уроженцев Таджикистана объединились весной 2017 года для осуществления терактов, запланировав диверсию на пути следования скоростного поезда “Сапсан” в знак протеста против проведения российскими вооруженными силами операции в Сирии».

По данным следствия, они планировали устроить крушение поезда и затем разместить в интернете обращение с требованием о выводе войск из Сирии.

На скамье подсудимых находились Фахраджон Нозимов (20 лет колонии строгого режима), Джумахон Баймонов (21 год колонии особого режима), Абдулгафур Раупов (16 лет колонии строгого режима), Мухамеди Бобоюров (15,5 года колонии строгого режима), Сухраджон Нозимов (16 лет колонии строгого режима), Амраджон Раупов (21 год колонии строгого режима) и Фарход Наджбудинов (15 лет колонии строгого режима). Согласно материалам дела, в июле 2017 года они прикрепили железнодорожный башмак к пути, планируя сход поезда с рельсов и его столкновение со встречным составом.

В результате поезд протаранил препятствие, не сойдя с рельсов, но были повреждены пять вагонов. Ущерб, причиненный РЖД, составил 55 млн рублей.

После неудавшегося теракта на железной дороге группировка, как установило следствие, планировала совершить взрыв. Личности членов группировки были установлены при расследовании инцидента на железной дороге, они были задержаны, не успев реализовать новые теракты.

Подсудимым было предъявлено обвинение в подготовке и совершении теракта, а также в хранении оружия. Один из фигурантов дела признал вину в полном объеме, еще один признал вину в хранении оружия, остальные отвергли обвинения.

 Горбачев лично вычеркнул его из наградного списка, а Звезду Героя дал уже Ельцин
"Таких вертолетов в принципе нигде нет. Когда его выкатываем, собирается весь авиасалон смотреть"
Президент Грузии отреагировала на слова Путина о санкциях
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
СМИ предупредили о возможном уходе Visa и MasterCard из России
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обнаружен плотоядный динозавр размером с курицу
Бесстрашный пес прогнал со двора дикого медведя (видео)
Заместитель генпрокурора России уходит в отставку
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
8 бюджетных смартфонов с AliExpress iPhone подешевле, первый телефон для ребенка и топовые китайцы.
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
Моника Беллуччи стала блондинкой ради нового фильма Итальянская актриса показала первое фото со съемок
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Поездка с ребенком 2-х лет на море. За и против 231
бюджетное питание 199
Гв в общественных местах 172
С чем спит ваш ребенок в 4 года 125
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь