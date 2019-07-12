12:49 (мск), источник: ТАСС
Суд вынес приговор семи сторонникам ИГ, пытавшимся устроить крушение «Сапсана»
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/ — Они получили от 15 лет до 21 года заключения.
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам заключения от 15 лет до 21 года семерых сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), пытавшихся устроить крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает из суда корреспондент ТАСС.
«Признать виновными и приговорить подсудимых к срокам от 15 до 21 года лишения свободы», — сказал судья, отметив, что осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов.
Согласно обвинительному заключению, «семеро проживавших в
На скамье подсудимых находились Фахраджон Нозимов (20 лет колонии строгого режима), Джумахон Баймонов (21 год колонии особого режима), Абдулгафур Раупов (16 лет колонии строгого режима), Мухамеди Бобоюров (15,5 года колонии строгого режима), Сухраджон Нозимов (16 лет колонии строгого режима), Амраджон Раупов (21 год колонии строгого режима) и Фарход Наджбудинов (15 лет колонии строгого режима). Согласно материалам дела, в июле 2017 года они прикрепили железнодорожный башмак к пути, планируя сход поезда с рельсов и его столкновение со встречным составом.
После неудавшегося теракта на железной дороге группировка, как установило следствие, планировала совершить взрыв. Личности членов группировки были установлены при расследовании инцидента на железной дороге, они были задержаны, не успев реализовать новые теракты.
Подсудимым было предъявлено обвинение в подготовке и совершении теракта, а также в хранении оружия. Один из фигурантов дела признал вину в полном объеме, еще один признал вину в хранении оружия, остальные отвергли обвинения.