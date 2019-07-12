Пассажиры Air Canada пострадали при «турбулентности ясного неба». Что это?
Больше 30 пассажиров «Боинга» компании Air Canada пострадали во время перелета из Ванкувера в Сидней. В авиакомпании заявили, что борт попал в «турбулентность ясного неба».
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Самолет Boeing 777−200 уже миновал Гавайские острова, когда на высоте больше 10 тысяч метров попал в зону сильной турбулентности. Из-за травм, полученных пассажирами, лайнер был вынужден повернуть в сторону столицы штата Гавайи Гонолулу и совершить там экстренную посадку.
Различные травмы, в том числе рассечения и повреждения головы и шеи, получили 37 человек. 30 пассажиров были доставлены в больницу, состояние девяти из них оценивается как тяжелое.
Что такое «турбулентность ясного неба» и чем она опасна?
Что это за явление?
При попадании в зону турбулентности самолет может внезапно подбросить на десятки метров вверх или вниз. И хотя для современных лайнеров такая ситуация не так страшна — они созданы в расчете на большие перегрузки, она может быть опасна для тех, кто не пристегнут ремнями к креслу или передвигается по салону.
Турбулентность, в которую попал «Боинг» Air Canada, в авиации известна как «турбулентность ясного неба». Как можно догадаться из названия, от обычной турбулентности она отличается тем, что возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью.
Причинами такой турбулентности могут стать пересечения воздушных течений, которые сильно различаются по направлению и скорости движения, температуре и плотности, или спутные следы других самолетов.
Главная опасность «турбулентности ясного неба» состоит в том, что ее сложно предсказать — бортовое оборудование не может уловить приближение опасной зоны, а значит у пилотов нет возможности предупредить пассажиров о надвигающейся тряске.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как часто такое происходит?
Попадание самолетов в «турбулентность ясного неба» — явление нередкое. Как правило, она не очень сильная. Как заявляли в компании «Аэрофлот», каждый год фиксируется около 750 подобных случаев.
Однако в мае 2017 года самолет самого «Аэрофлота» попал в зону сильной турбулентности на подлете в Бангкоку. Тогда, как сообщали СМИ, лайнер подкинуло на 100−200 метров вверх, в результате чего пострадали 27 человек.
Во время загрузки произошла ошибка.
Катастрофа из-за турбулентности при ясном небе последний раз произошла в 2001 году — вскоре после взлета из аэропорта в Нью-ЙоркеAirbus A300 попал в спутный след другого самолета и разбился. Тогда погибли 265 человек — 260 людей на борту и пять человек на земле.
Как себя обезопасить?
Именно по той причине, что предположить, где возникнет турбулентность ясного неба или другие метеоявления, не всегда возможно, экипаж рекомендует пассажирам во время полета оставаться в креслах и не расстегивать ремни.
При тряске нельзя вставать со своих мест, открывать полки с ручной кладью и держать на коленях детей.