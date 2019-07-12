Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»

Норвежская телерадиовещательная организация обратила внимание на опубликованный 29 мая американским изданием The Intercept документ, датированный 6 октября 2006 года, в котором находящийся в Осло сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США рассказывает о наблюдении за российской субмариной. В документе указывается, что НРС точно знала месторасположение аварийной АПЛ, а Вооруженные силы Норвегии располагают обширной сетью подводных разведывательных датчиков, отслеживающих перемещения и действия иностранных субмарин.
«Благодаря способности НРС вести наблюдение за российским подводным флотом, они первыми узнали, когда на корабле произошел взрыв, и продолжали следить за ситуацией на протяжении всей спасательной операции», — говорится в описании документа.
В документе сотрудника АНБ утверждается, что НРС знала о катастрофе К-141 «Курск» за 3,5 часа до того, как сообщение об аварии поступило в Северный флот Военно-морского флота (ВМФ) России.
В частности, отмечается, что норвежские специалисты, получив данные о втором взрыве на АПЛ, уже понимали, что внутрь субмарины проникла вода, в результате чего подлодка через несколько секунд оказалась на дне Баренцева моря на глубине 108 метров. Там же говорится о том, что сотрудник АНБ получил от норвежских коллег аудиозапись столкновения корпуса российской субмарины с морским дном.
В своей публикации NRK обвиняет Вооруженные силы Норвегии в том, что, зная о масштабах катастрофы, служба первой оповестила американскую сторону, а не норвежские организации, отвечающие за радиационную безопасность, в частности Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности.
Телерадиовещательная компания пишет, что норвежские разведчики проявляют чрезмерную лояльность к американской стороне в ущерб национальным интересам.
NRK допускает, что, как и случае с К-141 «Курск», НРС сразу узнала об инциденте с российской атомной глубоководной станцией АС-31 «Лошарик» проекта 10831 в Баренцевом море, произошедшем 1 июля.
В декабре 2018 года капитан третьего ранга запаса Максим Климов заявил, что ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок.
Атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» проекта 949А «Антей» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа погибли. Катастрофу вызвал взрыв стеллажной боевой торпеды «Кит» 65−76 ПВ серийного номера 1336А.
Спасательные работы, проведенные Северным флотом с 13 по 20 августа, оказались безуспешными. Вскрыть кормовой аварийно-спасательный люк субмарины удалось 21 августа водолазам норвежского судна Seaway Eagle.
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