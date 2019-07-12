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14:32 (мск), источник: Ведомости

Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова

Следствие считает, что он получил 4,4 млн рублей за покровительство компании «Техносерв».

Басманный суд Москвы избрал арест до 9 сентября в качестве меры пресечения для заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, передает «РИА Новости». По данным пресс-службы суда, Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Иванов признал вину в совершении преступления.

Как заявил в суде следователь, с 2017 по 2019 год Иванов получил за «совершение действий в пользу компании “Техносерв” и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн руб.

Следствие просило арестовать подозреваемого, прокурор же отметил, что подозреваемый может содержаться под домашним арестом. Защита также просила отправить его под домашний арест.

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В чем состояло покровительство, следствие пока не раскрывает. Однако «Коммерсант» писал, что «Техносерв» создавал для ПФР единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В законе о госзакупках все еще есть лазейки, позволяющие отдать контракт нужной компании, объяснял «Ведомостям» руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. В частности, заказчик может написать требования к конкурсу, которым отвечает только одна компания. В случае проведения аукциона, возможна «техническая заточка» изначальных требований: например, можно закупить какую-то небольшую деталь, с которой совместим только определенный софт, объяснял он.

В Басманном суде также рассматривается вопрос об аресте директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексея Копейкина.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Правоохранительные органы задержали Иванова 10 июля, но об этом стало известно на следующий день. Также был задержан сотрудник IT-интегратора «Техносерв» Копейкин. По словам источника «Ведомостей», Копейкина задержали по тому же делу, а претензии правоохранительных органов связаны с заключенными ранее контрактами на поставку оборудования.

По словам источника, взятку могли дать неустановленные лица из числа бывших руководителей «Техносерва».
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Также 11 июля стало известно об обысках в «Техносерве». Представитель компании подтвердил проведение следственных действий и связал их с деятельностью команды бывшего владельца интегратора Алексея Ананьева (бывший совладелец Промсвязьбанка). По данным «СПАРК-Интерфакса», банку принадлежит 40%, еще 49,99% заложены в ВТБ, но остаются у Ананьева, а 10,01% — у компании «Ризус-проект», в сентябре 2018 г. ее контролировал Ананьев (это подтверждал представитель «Техносерва»), но в 2018 г. кипрский владелец «Ризус-проекта» сменился, и установить ее бенефициаров не удалось.

Пресс-служба банка назвала задержание Копейкина шагом к перестройке компании и «избавлению ее от кадров с сомнительной репутацией». В свою очередь Ананьев сообщил «Ведомостям» через своего представителя, что узнал об обысках в офисе компании из СМИ. Он также подчеркнул, что компания за время своей более чем 20-летней работы руководствовалась «принципами этического поведения и открытой рыночной конкуренции». Однако он сам более 15 лет не занимался оперативной деятельностью, поэтому ему «крайне сложно комментировать» следственные действия.

Иванов стал заместителем предправления ПФР в апреле 2017 г. До этого назначения, с 2016 г., он был советником предправления Пенсионного фонда. С 2002 по 2011 г. Иванов работал в коммерческих структурах, с 2011 по 2013 г. был заместителем директора ФГУП НИИ «Восход», в 2016 г. занимал должность советника руководителя Рослесхоза.

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