14:32 (мск), источник: Ведомости
Суд арестовал заместителя главы ПФР Иванова
Следствие считает, что он получил 4,4 млн рублей за покровительство компании «Техносерв».
Басманный суд Москвы избрал арест до 9 сентября в качестве меры пресечения для заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, передает «РИА Новости». По данным
Следствие просило арестовать подозреваемого, прокурор же отметил, что подозреваемый может содержаться под домашним арестом. Защита также просила отправить его под домашний арест.
В чем состояло покровительство, следствие пока не раскрывает. Однако «Коммерсант» писал, что «Техносерв» создавал для ПФР единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В законе о госзакупках все еще есть лазейки, позволяющие отдать контракт нужной компании, объяснял «Ведомостям» руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. В частности, заказчик может написать требования к конкурсу, которым отвечает только одна компания. В случае проведения аукциона, возможна «техническая заточка» изначальных требований: например, можно закупить
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Правоохранительные органы задержали Иванова 10 июля, но об этом стало известно на следующий день. Также был задержан сотрудник
Также 11 июля стало известно об обысках в «Техносерве». Представитель компании подтвердил проведение следственных действий и связал их с деятельностью команды бывшего владельца интегратора Алексея Ананьева (бывший совладелец Промсвязьбанка). По данным «СПАРК-Интерфакса», банку принадлежит 40%, еще 49,99% заложены в ВТБ, но остаются у Ананьева, а 10,01% — у компании «Ризус-проект», в сентябре 2018 г. ее контролировал Ананьев (это подтверждал представитель «Техносерва»), но в 2018 г. кипрский владелец «Ризус-проекта» сменился, и установить ее бенефициаров не удалось.
Иванов стал заместителем предправления ПФР в апреле 2017 г. До этого назначения, с 2016 г., он был советником предправления Пенсионного фонда. С 2002 по 2011 г. Иванов работал в коммерческих структурах, с 2011 по 2013 г. был заместителем директора ФГУП НИИ «Восход», в 2016 г. занимал должность советника руководителя Рослесхоза.