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19:59 (мск), источник: ТАСС

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/ — В результате стрельбы также пострадал еще один полицейский

Мужчина в Среднеколымске в Якутии убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Правоохранители выехали на место, где произошел семейный конфликт.

«Женщина сообщила о семейном скандале и вызвала наряд полиции на улицу Ломутскую. На место происшествия выехала оперативная группа в составе помощника оперативного дежурного отдела МВД России по Среднеколымскому району и старшего полицейского вневедомственной охраны Росгвардии. Как только служебная автомашина въехала во двор дома заявительницы, по ней был открыт огонь. В результате сотрудник Росгвардии погиб на месте, сотрудник полиции, находившийся за рулем, получил ранения и был доставлен в больницу. Установлено, что выстрелы произвел муж заявительницы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сразу после происшествия стрелок покончил с собой.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По решению министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) в город Среднеколымск направлена группа сотрудников республиканского МВД», — заключили в пресс-службе.

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