Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ценой своей жизниПять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
21:51 (мск), источник: РИА Новости

В Мытищах восстановили подачу газа к ТЭЦ после пожара

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Подача газа к ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах восстановлена после крупного пожара, сообщает пресс-служба Мосгаза.

Источник: Агентство «Москва»

Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб один человек, пострадали 13.

Читайте также
Нагрузку ТЭЦ в Мытищах после пожара перевели на соседнюю ТЭЦ

«Специалисты АО “Мосгаз” восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО “Мосэнерго” в 20.30 12 июля 2019 года», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы прошли в сжатые сроки — чуть более чем за сутки.

«На месте происшествия работы продолжают вестись в круглосуточном режиме: в настоящее время специалисты “Мосгаза” готовят к вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что причины происшествия установит следствие.

По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

ТЭЦ-27 (ранее называлась «Северная ТЭЦ») обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.

Проводится восстановление поврежденного участка газопровода в Мытищах
Во время загрузки произошла ошибка.
17:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы На ТЭЦ в Мытищах произошел пожар
 В Туве утонули десять человек, из них шесть детей
Путин наступил на больную мозоль Запада, Сорос сломался
Трампа ограничили в праве вести войну с Ираном
В Крыму рассказали, на что жалуются туристы
Сыгравший Легасова в «Чернобыле» актер высмеял российский сериал
Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Уимблдона
Трамп заявил, что видел смерть Шварценеггера
В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой
Владельцем похищенных офицерами ФСБ 136 млн оказался безработный
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Американские летчики получат странный летательный аппарат Как его назвать-то вообще?
Авто
Самый быстрый (и красивый) «Запорожец» продают за 3 200 000 руб. Гибрид классического ЗАЗ-968 и современного Porsche Boxster, созданный белорусской мастерской Shif Customs, выставили на продажу
Кино
11-летняя дочь Алсу выпустила дебютный клип с Ержаном Максимом Микелла Абрамова представила совместную работу с соперником по шоу «Голос. Дети»
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Популярные темы на «Детях»
Гв в общественных местах 358
бюджетное питание 260
Дворцы Петербурга 221
Опять про свекровь. 141
Леди
7 причесок, которые никогда не выйдут из моды Хорошо быть в теме последних трендов, но лучше полагаться на то, что, скорее всего, будет всегда считаться классикой.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь