21:51 (мск), источник: РИА Новости
В Мытищах восстановили подачу газа к ТЭЦ после пожара
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Подача газа к ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах восстановлена после крупного пожара, сообщает
Крупный пожар бушевал около ТЭЦ-27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар
«Специалисты АО “Мосгаз” восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО “Мосэнерго” в 20.30 12 июля 2019 года», — сообщили в
«На месте происшествия работы продолжают вестись в круглосуточном режиме: в настоящее время специалисты “Мосгаза” готовят к вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством», — добавили в
Отмечается, что причины происшествия установит следствие.
По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов
ТЭЦ-27 (ранее называлась «Северная ТЭЦ») обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и