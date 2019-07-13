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10:11 (мск), источник: Известия

Следователи восстановили ход связанных с ДТП событий в реке в Тыве

Машина, в которой на переправе в Тыве погибли девять человек, остановилась на середине реки из-за заглохшего двигателя. Об этом 12 июля сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

«Во время пересечения реки Шуй из-за вышедшего из строя двигателя автомашина остановилась, ее начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из автомашины, пытались ее удержать. В результате сильного течения машину опрокинуло», — отметили в ведомстве. Следователи уточнили, что выжившие — это те мужчины, которые пытались удержать УАЗ, женщину, которая вышла с ними, унесло течением.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЧП произошло около 8:55 утра (4:55 мск) на территории Бай-Тайгинского района, когда водитель УАЗа попытался вброд пересечь реку. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе семь детей. Одна женщина пропала без вести, ведутся ее поиски.

В связи с трагедией 12 и 13 июля в Тыве объявлен траур.

Глава региона Шолбан Кара-оол отметил, что всего в машине ехали 14 человек, с собой они везли четырех баранов. Перед аварией двоих человек высадили на берегу, еще двое сумели спастись, когда машина начала тонуть. Один из погибших готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки.

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