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09:58 (мск), источник: Интерфакс

В Киеве неизвестный выстрелил по зданию телеканала из гранатомета

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU — В Киеве полицейские разыскивают человека, который выстрелил в стену здания телеканала из гранатомета, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

Сигнал в полицию поступил в 3:40 утра. Местные жители сообщили о звуке, похожем на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. Рядом был найден отстрелянный тубус гранатомета.

Пострадавших нет. Преступление квалифицировано как террористический акт (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

В полиции не уточнили, какой телеканал работает в здании. По данным некоторых СМИ, речь идет о телеканале «112. Украина».

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Владелец телеканала «112. Украина», а также телеканалов NewsOne и ZIK — народный депутат Украины Тарас Козак (фракция «Оппозиционный блок»). Он входит в первую десятку избирательного списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее в июле на Украине завели два уголовных дела в связи с несостоявшимся телемостом между NewsOne и «Россией 24», вещание которого в стране запрещено. Бенефициаров телеканала заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив — в госизмене.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что двое бенефициаров NewsOne являются совладельцами российского Промсвязьбанка, уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ. Козак назвал сообщение «циничной ложью».

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