16:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянка захотела в тюрьму и «заминировала» вокзал
Жительница Москвы «заминировала» вокзал в Липецке ради того, чтобы попасть в тюрьму. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает
По информации канала, незадолго до произошедшего женщина вышла из колонии, на протяжении нескольких месяцев она жила в столице, потом переехала в Воронеж, а затем отправилась в Липецк.
Отмечается, что на воле 49-летней женщине «было некомфортно». «У нее не было ни семьи, ни друзей, а
В результате москвичка совершила ложный звонок в полицию и сообщила о минировании липецкого вокзала, после чего ее задержали.