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16:03 (мск), источник: ТАСС

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Радиоактивные остатки грузовика, обнаруженные в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщил в воскресенье в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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«Опасные находки на территории заповедника», — сказано в сообщении организации. На странице заповедника размещена фотография находки — это перевернутый грузовой автомобиль ЗиЛ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил правительству в течение трех месяцев принять меры для развития туристического потенциала в зоне отчуждения в Чернобыле.

В частности, правительство должно утвердить схемы перемещения посетителей, обустройство маршрутов необходимой инфраструктурой, проработать маршруты посещения Чернобыля водными путями. При этом кабмин должен «способствовать продвижению на международном туристическом рынке нового направления «Безопасный Чернобыль». Указом также предусмотрены меры безопасности, которые должны соблюдаться при посещении туристами зоны отчуждения.

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Зеленский считает, что документ «станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины».

В то же время в Ростехнадзоре считают рискованной идею открытия зоны Чернобыльской АЭС для массового туризма. Так, по мнению директора подведомственного Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) федерального бюджетного учреждения «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» Александра Хамаза, длительное и бесконтрольное нахождение туристов в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС может привести к облучению, в разы превышающему значение, допустимое по международным стандартам безопасности.

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