В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки

Несмотря на повышенные меры безопасности, избежать нарушения общественного порядка не удалось. Митингующие, скандирующие лозунги «желтых жилетов», начали разрушать установленные железные ограждения и строят из них баррикады. В результате начавшейся потасовки полиция применила слезоточивый газ.
Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, а также вытащили на середину проезжей части большой мусорный контейнер и тоже подожгли его. После этого улицу затянул дым.
В результате пожара к дыму от дымовых шашек и запаху слезоточивого газа добавился едкий от горящего пластика черный дым. Для тушения пожара прибыла пожарная команда, справившаяся с возгоранием за считанные минуты.
Кроме того, еще до начала парада в одной из зрительских зон произошла стычка с полицией. По информации французских СМИ, правоохранители задержали членов движения «желтых жилетов», в том числе их главного идеолога Эрика Друэ.
Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Власти страны объявили о мерах, которые должны были успокоить ситуацию, однако недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы.
Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
По примеру Франции недовольные граждане вышли на улицу и в ряде других стран.