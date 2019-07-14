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17:40 (мск), источник: РИА Новости

В Париже после парада по случаю Дня взятия Бастилии начались беспорядки

ПАРИЖ, 14 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Толпы протестующих вышли на улицы в Париже после парада в День взятия Бастилии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на повышенные меры безопасности, избежать нарушения общественного порядка не удалось. Митингующие, скандирующие лозунги «желтых жилетов», начали разрушать установленные железные ограждения и строят из них баррикады. В результате начавшейся потасовки полиция применила слезоточивый газ.

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Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, а также вытащили на середину проезжей части большой мусорный контейнер и тоже подожгли его. После этого улицу затянул дым.

В результате пожара к дыму от дымовых шашек и запаху слезоточивого газа добавился едкий от горящего пластика черный дым. Для тушения пожара прибыла пожарная команда, справившаяся с возгоранием за считанные минуты.

Кроме того, еще до начала парада в одной из зрительских зон произошла стычка с полицией. По информации французских СМИ, правоохранители задержали членов движения «желтых жилетов», в том числе их главного идеолога Эрика Друэ.

Акции «желтых жилетов»

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Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции в середине ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Власти страны объявили о мерах, которые должны были успокоить ситуацию, однако недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы.

Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

По примеру Франции недовольные граждане вышли на улицу и в ряде других стран.

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Протестующие освистали Макрона в День взятия Бастилии
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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