15:57 (мск), источник: Sputnik
В Азербайджане на россиян упала ветка 500-летнего дерева
Предположительно, ветка дерева обломилась
Ташкент, 14 июл — Sputnik. В азербайджанском городе Шеки на туристов упала ветка 500-летнего ханского чинара возле Дворца Шекинских ханов.
Как пишет Sputnik Азербайджан, ветвь ханского дерева чинар (платан) обрушилась
Дворец Шекинских ханов — один из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века, был возведен в 1761—1762 году как летняя резиденция
Историческая часть города Шеки и сам дворец внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.