Европейская навигационная спутниковая система «Галилео» перестала работать

Отмечается, что все рабочие спутники перешли в статус «не используются (по целевому назначению)». Как пишет портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени «Галилео», расположенным в Италии.
«До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)», — говорится на сайте центра.
«Галилео» — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, 22 из которых рабочие.
Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза, кроме того, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.