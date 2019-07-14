Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии достигло тринадцати человек

Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер. По последним данным ГИБДД, погибли шесть человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
При этом, по данным следственных органов, пострадавших 12.
В минздраве Башкирии РИА Новости подтвердили данные о 13 пострадавших. «В результате ДТП госпитализировано 13 человек, среди которых один ребенок. Из 13 пострадавших восемь человек доставлены в Уфу, включая ребенка. Их состояние уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Светлана Кускарбекова.
Она рассказала, что на месте происшествия работает 14 бригад скорой медицинской помощи и психологи.