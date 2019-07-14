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22:30 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии достигло тринадцати человек

УФА, 14 июл — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Башкирии достигло 13 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по республике.

Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк-Инзер. По последним данным ГИБДД, погибли шесть человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, в аварии пострадали 13 человек, они доставляются в ближайшую больницу» — сказали агентству в МЧС по региону.

При этом, по данным следственных органов, пострадавших 12.

В минздраве Башкирии РИА Новости подтвердили данные о 13 пострадавших. «В результате ДТП госпитализировано 13 человек, среди которых один ребенок. Из 13 пострадавших восемь человек доставлены в Уфу, включая ребенка. Их состояние уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Светлана Кускарбекова.

Она рассказала, что на месте происшествия работает 14 бригад скорой медицинской помощи и психологи.

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