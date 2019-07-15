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01:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Нефтяника взяли у трапа

Дмитрий Мазуров задержан по делу о кредите Сбербанка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в минувшую субботу в столичном аэропорту Внуково был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании нефтянику меры пресечения.

Как рассказали источники «Ъ» в полиции, Дмитрий Мазуров был задержан поздним вечером в субботу в аэропорту Внуково-3. Накануне оперативники узнали, что бизнесмен, которого проверяли на причастность к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу — на юге Франции у него имеется недвижимость. Силовики решили пресечь эту попытку и задержали нефтепромышленника при прохождении паспортного контроля. Его доставили в ИВС на Петровке, 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ.

Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена.


Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются. По данным источников «Ъ», речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на строительство предприятия (оно было построено, как говорят источники «Ъ», по стоимости ниже рыночной). Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках. В итоге в Сбербанке пришли к мнению, что деньги могли быть похищены.

Именно Сбербанк и стал, по данным источников «Ъ», инициатором уголовного разбирательства.
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Как ранее сообщал «Ъ», Сбербанк забрал контрольный пакет нефтеперерабатывающего завода весной этого года. Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

Источники «Ъ» рассказывают, что в залоговом договоре по кредиту 2013 года на $1,75 млрд со Сбербанком было записано условие, по которому в случае остановки завода банк может забрать акции Vikay. Позже акции были проданы совместному предприятию Сбербанка и Socar. Само АО «Антипинский НПЗ» сейчас находится в процедуре банкротства, которую инициировали представители банка.

Получить оперативные комментарии у Сбербанка и представителей господина Мазурова 14 июля не удалось.

Сергей Машкин, Дмитрий Козлов

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