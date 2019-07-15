17:13 (мск), источник: Коммерсантъ
13 миллиардов растрат и хищений
Дело Алексея Кузнецова дошло до суда.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов Алексея Кузнецова, выданного из Франции. Перед судом он предстанет по обвинению в мошенничестве и растрате, которыми бюджету Подмосковья был причинен ущерб на общую сумму 13 млрд руб.
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексей Кузнецова, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правительства Подмосковья—министра финансов. Следственным комитетом России (СКР) он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенного).
За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб., а кроме того, как уточнили «Ъ» в
По требованию Генпрокуратуры в рамках этого дела был наложен арест на принадлежащие господину Кузнецову и его бывшей супруге Жанне Булах квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, а также виллу в
Несмотря на то, что формальными собственниками этих объектов недвижимости являются французские юридические лица, как отмечали в Генпрокуратуре, суд принял во внимание доводы российской стороны о том, что они приобретались на средства, полученные в результате преступной деятельности в России.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной напомнил, что работа по изобличению организованной преступной группы велась правоохранительными и следственными органами на протяжении десяти лет. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее были осуждены шесть членов преступной группы. Дело госпожи Булах, которая сейчас проживает в США, суд рассмотрел заочно, назначив ей 11 лет колонии.
Николай Сергеев