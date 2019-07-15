12:28 (мск), источник: Интерфакс
СКР подтвердил задержание «вора в законе» Олега Шишканова
Его подозревают в причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой.
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — В Подмосковье задержали «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем «Шишкан», заявила представитель СКР Светлана Петренко.
В операции по задержанию подозреваемого участвовали сотрудники СКР и ФСБ.
Ранее о том, что Шишканова задержали на его даче в Раменском, сообщил информированный источник «Интерфакса». По его сведениям, одновременно в Люберцах задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года.
Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой возбудили в феврале 2012 года. Когда полиция прибыла в ее дом в Малахове, они увидели, что в доме все перевернуто вверх дном, и нашли там следы крови. Пропали Сидорова, ее 73-летний муж, руководивший местной сельскохозяйственной фирмой, 28-летний сын и 64-летняя сестра.