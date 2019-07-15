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12:28 (мск), источник: Интерфакс

СКР подтвердил задержание «вора в законе» Олега Шишканова

Его подозревают в причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой.

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — В Подмосковье задержали «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем «Шишкан», заявила представитель СКР Светлана Петренко.

Шишканова заподозрили в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родственников. Также его проверяют на причастность к другим преступлениям.
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В операции по задержанию подозреваемого участвовали сотрудники СКР и ФСБ.

Ранее о том, что Шишканова задержали на его даче в Раменском, сообщил информированный источник «Интерфакса». По его сведениям, одновременно в Люберцах задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 года.

Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой возбудили в феврале 2012 года. Когда полиция прибыла в ее дом в Малахове, они увидели, что в доме все перевернуто вверх дном, и нашли там следы крови. Пропали Сидорова, ее 73-летний муж, руководивший местной сельскохозяйственной фирмой, 28-летний сын и 64-летняя сестра.

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