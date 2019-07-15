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12:56 (мск), источник: ТАСС

Более 120 активистов «Молодежки ОНФ» помогут в восстановлении объектов в Иркутской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Активисты региональных команд молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» из Иркутска, Красноярского края, Тывы, Хакасии и Бурятии помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области.

Источник: Молодежка ОНФ

«Среди более 120 наших ребят есть профессиональные столяры, плотники, врач, ветеринар. Мы связались с администрациями районов, в которые выезжаем, заказали пиломатериалы — в каждый населенный пункт порядка 12,5 кубометров», — приводит пресс-служба движения слова руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича. Он добавил, что активисты планируют работать в регионе до 20 июля, с возможным продлением срока пребывания.

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В ОНФ уточнили, что члены команды «Молодежки» направились в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов, «чтобы разобрать завалы, восстановить объекты инфраструктуры, оказать адресную помощь людям».

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей.

За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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