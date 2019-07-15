В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты

«ФСБ РФ на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство"*, в состав которой входили три гражданина РФ. Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» террористической ячейки.
Сообщается, что главарь группы при попытке остановить его автомобиль у хутора Глинки открыл стрельбу из автомата по правоохранителям, от ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте.
Согласно релизу, в дальнейшем были задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.
Возбуждено уголовное дело по различным статьям, в том числе «Приготовление к террористическому акту», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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