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13:01 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области ликвидировали ячейку ИГ*, готовившую теракты

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ сообщила о пресечении деятельности ячейки террористической группировки «Исламское государство"* в Ростовской области, в нее входили три россиянина, готовивших теракты и нападения на полицейских, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«ФСБ РФ на территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство"*, в состав которой входили три гражданина РФ. Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года «ростовской» террористической ячейки.

Сообщается, что главарь группы при попытке остановить его автомобиль у хутора Глинки открыл стрельбу из автомата по правоохранителям, от ответного огня в машине террориста взорвалось неустановленное взрывное устройство, преступник погиб на месте.

Согласно релизу, в дальнейшем были задержаны в Ростове-на-Дону еще два члена террористической группы. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по различным статьям, в том числе «Приготовление к террористическому акту», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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