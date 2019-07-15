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16:01 (мск), источник: Ведомости

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

Отмечается, что Сбербанк обратился с заявлением в правоохранительные органы «по многочисленным выявленным фактам незаконных действий», осуществленных Мазуровым и бывшим генеральным директором Антипинского НПЗ Геннадием Лисовиченко. Их действия, по мнению банка, подпадают под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

В заявлении отмечается, что Антипинский НПЗ ввел Сбербанк и, возможно, другие кредитные организации в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у предприятия крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый поток», фактически подконтрольные Мазурову.

Кроме того, Сбербанк утверждает, что выявил многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж.

Банк указывает, что действия Мазурова и Лисовиченко существенно повлияли на платежеспособность крупнейшего независимого НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке, а также высокому социальному напряжению в регионе. Сумму ущерба Сбербанк не называет.

Представитель «Нового потока» сообщил «Ведомостям», что Мазурова подозревают в растрате $600 млн.
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Мазуров был задержан в субботу, 13 июля, в аэропорту «Шереметьево» после возвращения из зарубежной командировки. Тверской суд Москвы 16 июля рассматривает вопрос об избрании для него меры пресечения. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

New Stream до апреля 2019 г. владел крупнейшим в России независимым Антипинским нефтеперерабатывающим заводом, который перерабатывал до 9 млн т нефти в год. В конце прошлого года НПЗ погряз в долгах: чистый убыток был 35,7 млрд руб., долговая нагрузка — 21,4 EBITDA, а все вырученные средства компания направляла на обслуживание кредитов и плату поставщикам.

Сбербанк стал основным владельцем НПЗ в апреле, получив 80% предприятия. До 17 апреля владельцем 80% Антипинского НПЗ была кипрская Vikay Industria lim, которой ранее владели в равных долях предприниматели Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров через DILUS lim. Сбербанк же владел единственной золотой акцией Vikay Industria lim.

Общая задолженность завода перед банками оценивалась ранее в $5 млрд, крупнейший кредитор — Сбербанк, на него приходилось около $3 млрд. Как говорил один из источников «Ведомостей», сделка по переходу права собственности на НПЗ была безденежной, в счет погашения части долга. Какая часть долга была погашена, он не уточнял.

Екатерина Еременко

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