Заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла. Как в России обычные люди присваивают миллионы
Полиция Екатеринбурга объявила в розыск женщину, которая заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась.
Источник:Reuters
Искать 48-летнюю Ольгу Хорошун начали еще в мае, однако это не увенчалось успехом. Известно, что в том же месяце она покинула город вместе с семьей — мужем и сыном.
Деньги у своих знакомых женщина занимала под предлогом покупки недвижимости, а затем пропадала и переставала выходить на связь, сообщают в полиции, призывая обращаться к полицейским всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и ее жертвах.
Как пишет местное издание «Регион Online», женщина работала риелтором и ранее уже занимала у знакомых крупные суммы, которые возвращала с процентами. По информации издания, она уехала в Израиль.
Муж Хайруллиной Марат в передаче «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что потратил украденные деньги на азартные игры, и добавил, что собирается начать сбор денег на возврат долга банку.
Для этого даже успели создать группу во «ВКонтакте». Последний отчет по сбору средств там датируется 11 июля — согласно нему, собрано 2067 рублей.
По возвращению из Москвы в среду 10 июля Марата Хайруллина задержали как соучастника преступления. Следствие считает, что он не раз приезжал в банк и забирал деньги, которые воровала его супруга. «В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания», — заявили в МВД.
Выход через окно
В Москве полиция все еще ищет пропавшую в начале июля с 41 миллионом рублей сотрудницу пункта обмена валюты. По данным полиции, в пункт с сотрудниками службы инкассации зашел директор одной из организаций, решив разменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги, сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице.
Затем она заперла дверь изнутри. Через какое-то время клиент пункта обмена обошел здание, увидев, что выходящее во двор окно пункта открыто, а в помещении никого нет. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В ноябре прошлого года в Свердловской области кассир местного филиала «СКБ-банка» Наталья Сапожникова украла из банка деньги на общую сумму 12,4 млн рублей, выйдя с работы «по делу» и так и не вернувшись.
Женщину задержали в Екатеринбурге в съемной квартире спустя шесть дней после кражи.
Экс-кассир призналась в краже, правда, к тому времени 6,9 миллионов рублей бесследно исчезли. По данным издания Ura.ru, Сапожникова заранее готовилась к краже: она сняла в Екатеринбурге квартиру и купила билет на автобус. Перед бегством женщина написала на своей странице в социальной сети: «Года бегут… А дурь — на месте!!!». Она получила четыре года колонии.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.