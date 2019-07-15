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17:52 (мск), источник: ТАСС

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить изображение свастики на фоне герба России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации, — указано в сообщении. — В адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации».

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Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100−200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) — до 200−300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

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