Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО «Сбербанк». По статье «Мошенничество в особо крупном размере» Мазурову грозит до десяти лет колонии.
Представитель Сбербанка, признанного потерпевшим по делу, принимал участие в заседании и поддержал ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело возбудили по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.
Следователь и прокурор настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что иначе он сможет продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть страну. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом.
Бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело «смешным». В суде также стало известно, что Мазуров вместе с неработающей супругой воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одному из которых не исполнилось и года.
Группа «Новый поток» была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. Сейчас она лишилась всех основных активов — в частности, Антипинский НПЗ в мае взыскал Сбербанк как залог по кредиту. Завод мощностью девять миллионов тонн находится в процедуре банкротства. На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что нефтеперерабатывающее предприятие начнет полноценную работу до конца июля.