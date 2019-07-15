Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
12Грибной канал: зачем китайцы собирают гриб-паразит
22Республика строгого режима
21:16 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО «Сбербанк». По статье «Мошенничество в особо крупном размере» Мазурову грозит до десяти лет колонии.

Представитель Сбербанка, признанного потерпевшим по делу, принимал участие в заседании и поддержал ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Из материалов дела стало известно, что уголовное дело возбудили по заявлению представителей банка и при содействии его президента Германа Грефа.

Читайте также
Нефтяника взяли у трапа

Следователь и прокурор настаивали на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что иначе он сможет продолжать преступную деятельность, оказывать давление на свидетелей по делу или покинуть страну. При этом следователь отмечал, что у близких родственников Мазурова имеется недвижимость за рубежом.

Бизнесмен вины не признал и назвал уголовное дело «смешным». В суде также стало известно, что Мазуров вместе с неработающей супругой воспитывает двоих несовершеннолетних детей, одному из которых не исполнилось и года.

Группа «Новый поток» была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. Сейчас она лишилась всех основных активов — в частности, Антипинский НПЗ в мае взыскал Сбербанк как залог по кредиту. Завод мощностью девять миллионов тонн находится в процедуре банкротства. На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что нефтеперерабатывающее предприятие начнет полноценную работу до конца июля.

 В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить конфликт в Донбассе
'Сто рублей за доллар': в США одобрили санкции против госдолга России
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
«Сто рублей за доллар»: США одобрили санкции против госдолга РФ
Как в России обычные люди присваивают миллионы
Победитель ОИ-1984 и абсолютный чемпион мира погиб в ДТП
Вратарь отбил три пенальти, забил сам и принес команде трофей
В правительстве Германии объяснили причину дрожи у Меркель
Раскрыты подробности увольнения командира «Альфы» ФСБ
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Что не так с «летающими батареями» США Их вот-вот заменят.
Авто
В Тольятти создают очень злую «Ниву» (фото) Компания «Авторитетпласт» анонсировала начало разработки второй версии тюнинг-комплекта для внедорожника Lada 4х4 в версии Bronto
Кино
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком По словам Бориса Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Популярные темы на «Детях»
Путь к Роковому Выстрелу - 2 342
Макушка лета 256
Почему жена так изменилась 223
Знаменитые свадебные платья. 192
Леди
Елена Зеленская в белоснежном костюме вышла на красную дорожку Первая леди Украины выглядела роскошно.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь