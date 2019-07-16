00:40 (мск), источник: Daily Storm
Четверо взрослых и трое детей погибли в результате ЧП на диком пляже в Якутии
Отдыхающие утонули в реке Лена.
На диком пляже в Якутске погибли семь человек: четверо взрослых и трое детей. Как сообщает региональное управление МЧС РФ, инцидент произошел 15 июля. Взрослые погибли, пытаясь спасти детей, которые начали тонуть в реке Лене и позвали на помощь.
По данным ведомства, ЧП произошло, когда группа из 11 человек находилась в несанкционированном месте отдыха. Во время купания в реке трое детей позвали на помощь. Спасать их бросились четверо взрослых. При попытке вызволить детей из беды они пропали без вести.
На место инцидента прибыли местные спасатели, которые вытащили несовершеннолетних из воды. При проведении реанимации на берегу детей не удалось спасти, отмечает
Всего в спасательной операции задействовали 25 человек и семь единиц техники. В МЧС напомнили, что купаться необходимо в строго отведенных для этого местах, а отдыхать на диких пляжах опасно. Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии начало процессуальную проверку по факту ЧП.