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05:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Защита сестер Хачатурян допустила фальсификацию их показаний

Первоначальные показания сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, могли быть сфальсифицированы, сообщил журналистам адвокат старшей сестры Крестины Алексей Липцнер.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно проведенной лингвистической экспертизе, показания всех трех сестер совпадают на 80−90% и могли быть написаны одним человеком, имеющим юридическое образование. По факту фальсификации первых показаний сестер защита подала ходатайство в Следственный комитет России (СКР) о проведении автороведческой экспертизы.

«В качестве обоснования необходимости экспертизы мы ссылаемся на проведенное экспертное исследование, которое показало, что все три протокола допроса девушек представляют собой почти один и тот же текст (примерно на 90%) с незначительной редакторской правкой, и автором всех протоколов является один человек, а не три разных. При этом даже те места, которые отличаются, придуманы и написаны одним и тем же человеком, который имеет юридическое образование или опыт составления протоколов», — сказал господин Липцер ТАСС.

В разговоре с РБК адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин также выразил согласие с поданным ходатайством и заявил, что могли сфальсифицировать первичные показания «чтобы объединить их в группу по предварительному сговору и все это подтянуть к ст. 105 ч.2».
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По словам юриста, на последующих допросах сестры давали другие показания, из которых видно, что старшая сестра Крестина не участвовала в нападении на отца. Как отмечает адвокат самой Крестины господин Липцер, первичные показания являются «по сути единственным доказательством причастности» старшей сестры к преступлению.

Напомним, 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина, а также их 17-летняя сестра М. Всем троим предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 2 августа они были арестованы, позже мера пресечения была изменена на запрет на определенные действия. Младшая сестра по результатам психолого-психиатрической экспертизы была признана невменяемой.

Дело трех сестер вызвало широкий общественный резонанс, в различных городах России прошли акции в поддержу арестованных девушек.

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