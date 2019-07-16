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10:45 (мск), источник: РИА Новости

Долги стройкомпании из группы «Сумма» Магомедова превысили 10 млрд рублей

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Долги крупной строительной компании «Стройновация», входящей в группу «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова, превышают 10 миллиардов рублей, следует из опубликованного решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму около 19 миллиардов рублей, из них погашено 8,6 миллиарда рублей, говорится в судебном акте.

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Арбитраж в Петербурге 9 июля признал «Стройновацию» банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в компании в мае 2018 года по заявлениям ряда кредиторов, в том числе Находкинского судоремонтного завода и Новороссийского морского торгового порта.

«Стройновация» — российская инжиниринговая компания, которая управляется группой «Сумма». Реализует проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов. Компания участвовала в строительстве ВСТО, ВСТО-2, БТС-2.

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а главу входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье «незаконный оборот оружия». Виновными фигуранты дела себя не считают.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводит ему 185-е место в списке богатейших россиян (2019 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.

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