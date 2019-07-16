17:16 (мск), источник: Известия
Вагон с вином нашли на пляже во Владивостоке
Во Владивостоке в районе пляжа в местечке Шамора полиция обнаружила вагон с вином. В 40-футовом контейнере хранились 118 канистр с алкогольным напитком без акцизных марок.
Общий объем изъятой алкогольной продукции превысил 2 т. Его стоимость составляет 226 тыс. рублей. Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на
Все спиртное изъяли и передали на ответственное хранение в Росспиртпром. По результатам проверки составили четыре административных протокола. Два из них — за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции физлицам и два — за предпринимательскую деятельность без лицензии.