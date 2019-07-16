Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

AP сообщило о пропаже танкера из ОАЭ в Ормузском проливе

Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) два дня назад перестал передавать свои координаты во время прохода через Ормузский пролив, сообщает AP. По данным агентства, последние данные свидетельствует, что танкер отклонился от курса и направился в сторону Ирана.

Источник: Reuters

58-метровый танкер Riah ходил под флагом Панамы. Он регулярно выполнял рейсы из Дубая и Шарджи с западного побережья ОАЭ, пересекал пролив и отправлялся в Эль-Фуджайру на восточном побережье ОАЭ. Однако в субботу, 13 июля, после 23:00 (22:00 мск) с судном «что-то произошло». Что именно могло случиться, не ясно, уточняет AP.

Читайте также
Иран пообещал продолжить экспортировать нефть «при любых обстоятельствах»

Ранджит Раджа из информационной компании Refinitiv рассказал агентству, что за три месяца поездок по ОАЭ танкер ни разу не отключал систему передачи координат. «Это красный флаг», — уверен специалист.

Базирующаяся в Дубае компания-судовладелец Prime Tankers LLC сказала AP, что продала судно другой компании под названием Mouj Al-Bahar. Там заявили, что не владеют никакими танкерами. Официальные представители Ирана и ОАЭ пока никак не прокомментировали информацию.

Через Ормузский пролив проходит около 30% морской торговли нефтью. В мае четыре танкера, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил. Незадолго до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда. Однако в Иране, как и в арабских странах региона, выразили обеспокоенность инцидентом.

4 июля в Гибралтарском проливе был задержан иранский танкер Grace 1. По версии местных властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и пообещал не оставить без ответа задержание своего танкера. 11 июля Великобритания заявила, что Иран попытался задержать британское судно в Ормузском проливе.

 Правозащитники объяснили, почему из России уезжают
Китай готовится к войне?
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
Семь россиян дисквалифицировали за допинг в один день
Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран
Прокуратура проверит «Новосибирские Мальдивы»
Второй шанс: в валюту Бузовой вложили 15 млрд рублей
Продаётся долг. Как мошенники наживаются на покупке кредитов
Бездомного пса, ворующего домашнюю собаку, сняли на видео
Здоровье
«Лучше бы тебя не было». Почему матери убивают своих детей В России за убийство своего ребенка судят десятки женщин в год.
Hi-Tech
Как выглядит новейшая оболочка Huawei для смартфонов Стоит ли обновляться?
Авто
УАЗ показал первое фото «городского внедорожника» Пресс-служба ульяновского автомобильного завода распространила первое изображение интерьера модели «Патриот» в модификации с автоматической трансмиссией
Кино
Екатерина Гусева и молодые звезды: первые фото со съемок сериала К выходу в эфир готовится многосерийная драма «Двое против смерти»
Недвижимость
Как построить быт и не развестись в первый же месяц: пять советов молодоженам
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Дети
Юлия Барановская: «Познакомлю детей только с будущим мужем» Телеведущая рассказала, каким видит соего будущего мужа, почему не боится отвечать на неудобные вопросы детей и от чего может легко заплакать
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь