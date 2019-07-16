16 июля, источник: Интерфакс
Жители села на Ставрополье пожаловались на зловонный розовый «ручей»
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Жители села Татарка в Ставропольском крае опубликовали в соцсетях видеозапись, изображающую поток воды
Представитель Минприроды Ставрополья сообщил агентству «Интерфакс», что по данному факту проводится проверка.
Глава Татарского сельсовета Роман Демченко в эфире краевого телеканала «Своё Тв» пояснил, что на заводе во время промывки цистерн порвался шланг. В результате произошла утечка и жидкость вылилась за пределы завода.