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16 июля, источник: Интерфакс

Жители села на Ставрополье пожаловались на зловонный розовый «ручей»

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU — Жители села Татарка в Ставропольском крае опубликовали в соцсетях видеозапись, изображающую поток воды ярко-розового цвета. Они уточнили, что зловонная жидкость льётся из-под забора завода по производству полиэтиленовых пакетов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель Минприроды Ставрополья сообщил агентству «Интерфакс», что по данному факту проводится проверка.

Возбуждено административное дело по статье «Порча земель».

Глава Татарского сельсовета Роман Демченко в эфире краевого телеканала «Своё Тв» пояснил, что на заводе во время промывки цистерн порвался шланг. В результате произошла утечка и жидкость вылилась за пределы завода.

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