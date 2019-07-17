Иран объяснил захват арабского нефтяного танкера

По словам дипломата, судно подало сигнал о помощи во время нахождения в водах Персидского залива из-за технической неисправности. Мусави утверждает, что Военно-морские силы страны действовали в строгом соответствии с международными нормами и отбуксировали корабль в территориальные воды Ирана.
Танкер будет находиться там до устранения неполадок.
Ранее 16 июля стало известно, что нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах. Как отмечали в Associated Press, судьба танкера вызывает беспокойство на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн». Предполагалось, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.
11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.
9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.