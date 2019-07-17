09:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Ракетные махинации вернулись с переделки
Следствие проделало работу над ошибками по делу о продаже на Украину частей боевых ракет.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) и прокуратура, проведя работу над ошибками, снова направили в суд громкое дело о махинациях с авиационными ракетами, подлежащими утилизации, и продаже их двигателей на Украину. В ходе первого разбирательства выяснилось, что пятерым фигурантам были незаконно предъявлены обвинения, так как это сделал следователь, не принявший в свое производство уголовное дело. При этом экспертизы проводились структурами, не имеющими право на соответствующую деятельность.
Прокуратура повторно направила в Воскресенский городской суд Московской области уголовное дело в отношении
В самом суде «Ъ» сообщили, что уже были назначены предварительные слушания по делу, но они не состоялись
Материалы расследования поступили в Воскресенский горсуд в конце прошлого года, однако тот со стадии предварительных слушаний отправил их в надзорный орган, а прокуратура — в ГСУ СКР по Московской области. Связано это было с тем, что в ходе следствия были допущены фундаментальные нарушения. Главное из них состояло в том, что, согласно материалам самого дела, в нем несколько раз менялись следователи. При этом ходатайство о продлении срока предварительного следствия до 33 месяцев было вынесено 5 марта 2018 года одним следователем, а за месяц до этого уголовное дело было принято к производству другим сотрудником ГСУ СКР.
В том числе выделение расследования в отношении господ Ниязова, Малолеткина, Сидорова, Вагана и Яковлева и неустановленных лиц из так называемого большого дела; предъявление им обвинений в окончательной редакции; ознакомление с материалами, занявшее пять месяцев, и составление обвинительного заключения, которое было направлено прокурору.
Серьезные вопросы возникли и к многочисленным экспертизам по уголовному делу. Так, например, выяснилось, что проведение
Не до конца известным оказалось даже количество томов в расследовании. В одних документах говорилось о 207 томах в деле, а в других — о 193. В самих томах количество страниц не совпадало с описью, а содержащиеся в них документы на украинском языке не были полностью переведены на русский. В свою очередь, сведения, составляющие гостайну,
По версии следствия, которая не претерпела существенных изменений в результате нового расследования, в 2010 году господа Ваган и Яковлев, узнав, что при исполнении двух госконтрактов с Минпромторгом на подмосковном полигоне ГкНИПАС предстояло утилизировать стратегические авиационные крылатые ракеты Х-55, договорились с украинским ОАО «Мотор Сiч» о продаже ему 93 короткоресурсных двухконтурных турбореактивных двигателей из них, а весь оставшийся от ракет лом отправили на переработку в ЮУрСЦУ, находящийся в Миассе. Вырученные за него 10,8 млн руб. ГкНИПАС перечислил Минпромторгу, который не знал о мошенничестве. От «Мотор Сiч» обвиняемые, по версии следствия, получили $2,4 млн, или 73 млн руб. по тогдашнему курсу ЦБ.
Боевые части ракет, содержащие 3256 кг взрывчатки, по данным следствия, поступили в дочернее предприятие КТРВ — АО «Государственный
Два выделенных из большого расследования уголовных дела в отношении соучастников хищений — предпринимателя Михаила Дзамы и бывшего гендиректора ГкНИПАС Олега Пронина — не вызвали вопросов в суде. Их фигуранты в особом порядке были осуждены на два года и пять лет заключения соответственно.
Их подельники давно находятся на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Николай Сергеев