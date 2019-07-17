СМИ сообщили о покупке следствием улики по делу о крушении МН17

По данным издания, фрагменты ракеты были получены от неизвестных посредников из Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Двигатель оказался в распоряжении JIT (Объединённая следственная группа — прим. ИА REGNUM) благодаря посредничеству неизвестных лиц из ДНР, попросивших за находку гонорар», — говорится в сообщении газеты.
Точная сумма, заплаченная посредникам, не указывается, однако отмечается, что это «несколько десятков тысяч долларов». При этом также неизвестно, подлинный ли это был вещдок.
Напомним, впервые обломки «Бука», который якобы сбил пассажирский лайнер, стали фигурировать в деле в мае 2018 года, когда следствие установило по коду на корпусе ракеты, что она была изготовлена в 1986 году в российском городе Долгопрудный. Тогда следственная группа заявила, что ЗРК «Бук» якобы принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооружённых сил из Курска. При этом в Минобороны РФ заявили, что в 1986 году ракета находилась в военной части Тернопольской области на Украине. Затем «Бук» был отправлен во Львовскую область и больше не ввозился обратно в Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области Украины в июле 2014 года. Лайнер выполнял рейс MH17 и следовал по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В результате происшествия погибли 298 человек.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.