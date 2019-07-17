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13:28 (мск), источник: ИА REGNUM

СМИ сообщили о покупке следствием улики по делу о крушении МН17

МОСКВА, 17 июля 2019, 11:55 — REGNUM. Международные следователи могли купить обломки ракеты зенитного комплекса «Бук», которые стали важной уликой в деле о крушении пассажирского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом «Новая газета» сообщила со ссылкой на неназванные источники.

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По данным издания, фрагменты ракеты были получены от неизвестных посредников из Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Двигатель оказался в распоряжении JIT (Объединённая следственная группа — прим. ИА REGNUM) благодаря посредничеству неизвестных лиц из ДНР, попросивших за находку гонорар», — говорится в сообщении газеты.

Точная сумма, заплаченная посредникам, не указывается, однако отмечается, что это «несколько десятков тысяч долларов». При этом также неизвестно, подлинный ли это был вещдок.

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Напомним, впервые обломки «Бука», который якобы сбил пассажирский лайнер, стали фигурировать в деле в мае 2018 года, когда следствие установило по коду на корпусе ракеты, что она была изготовлена в 1986 году в российском городе Долгопрудный. Тогда следственная группа заявила, что ЗРК «Бук» якобы принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооружённых сил из Курска. При этом в Минобороны РФ заявили, что в 1986 году ракета находилась в военной части Тернопольской области на Украине. Затем «Бук» был отправлен во Львовскую область и больше не ввозился обратно в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области Украины в июле 2014 года. Лайнер выполнял рейс MH17 и следовал по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В результате происшествия погибли 298 человек.

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