Бард Александр Новиков заявил о прекращении против него уголовного дела

Соответствующее постановление музыкант выложил в фейсбуке.
Также отменены мера пресечения в виде подписки о невыезде и наложенный судом арест на имущество.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Интерфаксу» никак не прокомментировали сообщения Новикова.
Александр Новиков, а также бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и бывший директор коттеджного поселка «Бухта Квинс» Лариса Ассонова были фигурантами уголовного дела о мошенничестве со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс».
В СКР сообщали, что пострадали 65 человек, ущерб которых превысил 54 млн рублей.
В конце января 2019 года коттеджный поселок был введен в эксплуатацию.