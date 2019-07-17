УФСИН начало проверку из-за нового видео о пытках в ярославской колонии

«В связи с появлением в СМИ видео о применении физической силы и специальных средств к осужденному, в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка», — говорится в релизе.
По итогам проверки материалы отправят следователям.
В среду «Новая Газета» опубликовала новые видео с записями избиений и жестокого обращения с заключенными исправительной колонии № 1 Ярославля. Как утверждают журналисты издания, видео датированы февралем 2016 года.
В июле прошлого года «Новая газета» опубликовала представленное фондом «Общественный вердикт» видео с избиением осужденного Евгения Макарова в исправительной колонии № 1 Ярославля. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии № 1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. Оба уголовных дела объединены в одно производство, в рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН. Впоследствии следственные органы сообщали еще о ряде нарушений со стороны работников УФСИН в колониях Ярославской области.