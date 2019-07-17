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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Украинским морякам, пересекшим российскую границу, было бы гуманно изменить меру пресечения, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест ещё семи украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

«Мне кажется, что, очень важно, что когда выяснилась все-таки причина направления этих кораблей на нарушение нашей границы с тем, чтобы сорвать выборы президента, нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения», — рассказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения.

Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

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