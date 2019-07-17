Подозреваемые в разбое сотрудники ФСБ начали признавать вину

Суд в среду рассматривает просьбу Власова и его защиты перевести его из СИЗО под домашний арест.
Кроме того, явку с повинной оформил еще один из фигурантов дела сотрудников ФСБ, Хетаг Маргиев, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, зачитанные судьей.
В начале июля РБК сообщил о задержании сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении не менее 140 млн рублей из столичного банка. Гарнизонный суд арестовал пятерых сотрудников службы. Еще двоих отправили под домашний арест. Всех фигурантов дела подозревают в разбое, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.
Позже источники РБК в правоохранительных органах уточнили, что подозреваемые участвовали в хищении 136 млн рублей, принадлежавших безработному москвичу, который взял деньги в долг у знакомых. Со слов потерпевшего, он хотел обменять рубли на доллары и обратился к некоему Борису, который затем, предположительно, помог силовикам украсть у него деньги, отмечает издание. По мнению следствия, речь может идти о предпринимателе Борисе Караматове, в чьих руках может быть большая часть похищенных средств, добавили источники РБК. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что сразу после нападения пропал предприниматель Борис Караматов, занимавшийся обменными операциями и арендовавший офис по тому же адресу, где находится банк.
Источники «Интерфакса» говорили, что всего по делу проходит 15 человек. «Что касается суммы изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег, то она исчисляются на данный момент сотнями миллионов рублей», — отмечал один из собеседников агентства.