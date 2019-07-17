Иркутский лесник украл семена для высадки 400 гектаров соснового леса

«Сотрудники МВД Иркутской области задержали подозреваемого в краже семян сосны, предназначенных для восстановления лесов Приангарья», — сказала она.
Со склада предприятия было похищено 16 бочек с семенами сосны, этого материала хватило бы на 400 гектаров леса, сообщила Волк. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ранее работал в этой же организации», — сказала официальный представитель МВД.
Установлено, что лесник продал значительную часть похищенного по заниженной цене лесозаготовительному предприятию в соседнем районе. Найденные в ходе обысков бочки с семенами возращены законному владельцу.