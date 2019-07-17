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16:12 (мск), источник: Коммерсантъ

СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали водителя тягача, перевозившего «Бук», которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17, заявил заместитель начальника СБУ Виталий Маяков на брифинге для журналистов. Он также показал видео, которое помогло установить личность водителя.

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«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, на Украине», — сказал господин Маяков (цитата по агентству «Украинские новости»).

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По его словам, проверяются 150 человек на причастность к повреждению самолета и гибели пассажиров.

19 июня 2019 года совместная следственная группа по расследованию крушения опубликовала доклад, в котором назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Владимир Путин считает, что представленные международными следователями доклады не содержат доказательств вины России.

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777−200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

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