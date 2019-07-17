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18:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил в США пожизненный срок и еще 30 лет тюрьмы

Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) к пожизненному тюремному заключению, а сверх того ещё к 30 годам тюрьмы и штрафу в размере 12,6 млрд долларов. Именно такой тюремный срок для него и просила сторона обвинения.

Источник: GETTY IMAGES

62-летнего главу наркокартеля «Синалоа» называют самым известным преступником современности. По версии прокуратуры, Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков — в частности, метамфетамина и марихуаны. Кроме того, его обвиняют в убийстве, преступном сговоре и других преступлениях.

В феврале 2019 года после четырехмесячного рассмотрения дела Гусмана суд признал его виновным по всем 10 пунктам обвинений.

Как ожидается, Гусман будет отбывать наказание в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо. Эту тюрьму также называют «горным Алькатрасом», поскольку там действует режим супермаксимальной безопасности.

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После экстрадиции из Мексики Гусман содержится в одиночной камере в особо охраняемой нью-йоркской тюрьме.

Защита Гусмана сообщала, что он неоднократно жаловался на условия содержания: в частности, на то, что в его камере без окон постоянно горит свет.

В среду наркобарон может в последний раз увидеться со своей женой Эммой Коронель и двумя дочерьми.

Адвокат Коротышки Эдуардо Баларесо называл требования обвинения фарсом и говорил, что приговор Гусману не изменит ситуацию с войной наркокартелей в Мексике.

Аресты и побеги

В 2017 году Мексика согласилась экстрадировать наркодельца только после того, как прокуратура США пообещала, что к Гусману не будет применена смертная казнь.

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С запросом об эктрадиции Хоакина Гусмана к властям Мексики обратились два американских штата — Калифорния и Техас.

В 1980-е годы Коротышка основал наркокартель «Синалоа», на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

Будучи главарем картеля, Гусман славился своей жестокостью: в результате разборок его группировки с конкурентами в Мексике погибли тысячи человек. При этом в своем родном штате он считается фольклорным героем и является популярным персонажем так называемых «нарко-корридос» — музыкальных од наркобаронам.

Впервые Гусман был арестован в Гватемале в 1993 году и содержался в особо охраняемой тюрьме Пуэнте-Гранде, откуда ему удалось сбежать в 2001 году, спрятавшись в корзине для белья. 13 лет он находился на свободе, затем был снова арестован.

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Второй раз Гусман бежал из мексиканской тюрьмы летом 2015 года, воспользовавшись прорытым специально для него тоннелем с освещением, вентиляцией и лестницами. Он провел в бегах полгода, но в январе 2016 года его опять задержали.

В 2013 году чикагская Комиссия по уголовным преступлениям назвала Эль Чапо «врагом общества номер один», он был обвинен как минимум семью федеральными районными судами США в контрабанде наркотиков.

Об экстрадиции Гусмана в США стало известно за день до инаугурации Дональда Трампа, который ранее заявлял, что мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками, а Штаты становятся «свалкой для Мексики».

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