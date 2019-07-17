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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержан друг Алексея Кудрина

Петербургская полиция задержала двух бизнесменов — Александра Внучкина и Рушана Насибулина. Последний связан дружескими отношениями с действующим председателем Счетной палаты России Алексеем Кудриным, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники.

Источник: РИА "Новости"

Коммерсантам вменяется хищение 20 миллионов рублей при работе по госконтракту с Минпромторгом над разработкой технологий для гражданской текстильной промышленности. Их задержали в результате операции, в рамках которой также были проведены 20 обысков в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге, в том числе в элитных жилых комплексах и загородных особняках. Следствие ходатайствует об аресте предпринимателей.

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Сообщается, что в доме Насибулина в поселке Лисий Нос, где бизнесмена и задержали, обнаружили документы и фотографии, свидетельствующие о том, что он является хозяином лабрадора, подаренного президентом России Владимиром Путиным. «Также в доме было достаточно вещей, свидетельствовавших о том, что это тот самый Насибулин, кто являлся продюсером фильма Германа-старшего “Трудно быть богом” и “Довлатова” Германа-младшего», — пишет газета.

Официального подтверждения данных сведений не поступало. Кудрин в своем аккаунте в Twitter пока не комментировал эти публикации.

По информации «Фонтанки», Насибулин и Внучкин имеют прямое отношение к петербургской компании «Инмед», частью которой Кудрин владел в период, когда не состоял на госслужбе. «Если верить объяснению полиции, интерес у силовиков вызывает как раз период, когда Кудрин частично владел, а Насибулин управлял компанией», — сказано в другом материале газеты. В этом же материале уточняется, что эпизод касается работ по госконтракту, стоимость которых, как предполагают в правоохранительных органах, была завышена в 20 раз. Также сообщается, что в 2017 году Кудрин вышел из состава акционеров «Инмед».

Алексей Кудрин был министром финансов России с 2000-го по 2011 год, в том числе занимал пост вице-премьера с 2007-го. В 2011-м покинул правительство по требованию тогдашнего президента Дмитрия Медведева, после чего занимался экспертной деятельностью и бизнесом. В мае 2018-го вернулся на госслужбу, возглавив Счетную палату.

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