Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Отмечается, что на жителей села составлены протоколы об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. 14 июня они перекрыли федеральную трассу «Москва — Челябинск» в знак протеста против бездействия местных властей.
По данным издания «7×7», участникам этих событий назначили штраф в размере 10 тысяч рублей или обязательные работы на 40 суток.
Массовая драка жителей села с цыганами произошла 14 июня. В ней участвовало более 100 человек из табора и 10−15 безоружных представителей местного населения. В результате столкновения трое мужчин попали в больницу, один из них погиб. Всего были задержаны 174 участника драки. После конфликта из села уехали 46 цыган.