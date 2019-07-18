03:00 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в Эрбиле задержали подозреваемых в причастности к атаке на турецких дипломатов
АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/ — В результате атаки погиб сотрудник генконсульства.
Силы безопасности в Ираке задержали трех человек, которые могут быть причастны к нападению на турецких дипломатов в Эрбиле. Об этом сообщает в четверг телеканал Haber Turk.
Данные о задержанных в настоящее время не приводятся.
По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое.
В результате атаки погиб сотрудник генконсульства.