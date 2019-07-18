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03:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Эрбиле задержали подозреваемых в причастности к атаке на турецких дипломатов

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/ — В результате атаки погиб сотрудник генконсульства.

Силы безопасности в Ираке задержали трех человек, которые могут быть причастны к нападению на турецких дипломатов в Эрбиле. Об этом сообщает в четверг телеканал Haber Turk.

Данные о задержанных в настоящее время не приводятся.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло в одном из ресторанов Эрбиля.

По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое.

В результате атаки погиб сотрудник генконсульства.

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