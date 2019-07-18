08:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Под Тверью отключили три энергоблока на АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
По их данным, отключение произошло
В Единой дежурной диспетчерской службе города Удомля сообщили ТАСС, что отключение четвертого энергоблока произошло
Причины произошедшего уточняются.
Проблем с оборудованием на станции нет, заверили представители компании. Кроме того, эта ситуация никак не скажется на потребителях.