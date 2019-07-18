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08:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Под Тверью отключили три энергоблока на АЭС

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.

Источник: РИА "Новости"

По их данным, отключение произошло из-за выключения одного из трансформаторов. «Из-за отключения одного трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС», — рассказал собеседник агентства.

В Единой дежурной диспетчерской службе города Удомля сообщили ТАСС, что отключение четвертого энергоблока произошло из-за прорыва уплотнителя конденсатора турбины номер два.

Причины произошедшего уточняются.

Отмечается, что радиационный фон вокруг станции в норме, повреждений также не обнаружено.

Проблем с оборудованием на станции нет, заверили представители компании. Кроме того, эта ситуация никак не скажется на потребителях.

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